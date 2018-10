Terremoto: furto nei container di due parroci di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 26 OTT - Svaligiati i moduli abitativi dei due parroci di Norcia, don Marco Rufini e don Davide Tononi. I ladri hanno forzato il container e la casetta in legno dove vivono i due sacerdoti e hanno portato via i soldi delle offerte che servivano per finanziare alcune attività parrocchiali e altri piccoli oggetti di valore e alcuni vestiti. A darne notizia è don Tononi sul proprio profilo Facebook. Non sono stati presi invece un computer è un tablet, "probabilmente perché troppo vecchi", sdrammatizza don Davide. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri di Norcia. (ANSA).