Incidenti lavoro: camion fa retromarcia, morto operaio

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 26 OTT - Un operaio di 56 anni è morto investito da un camion di Sei Toscana che stava effettuando, secondo una prima ricostruzione, una manovra di retromarcia. L'incidente è accaduto alle 17,40 a Camucia, nel comune di Cortona (Arezzo) nella zona nuova della circonvallazione. Gli operai stavano lavorando al recupero di rifiuti quando, per cause che dovranno essere chiarite dai carabinieri, l'operaio è stato investito dal camion in manovra. Sul posto è arrivato subito il 118 che ha allertato l'elisoccorso Pegaso e praticato le manovre di rianimazione ma per l'uomo non c'è stato niente da fare: è deceduto a causa delle gravi fratture riportate. Per liberarlo hanno lavorato a lungo anche i vigili del fuoco di Cortona. (ANSA).