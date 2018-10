Khashoggi: ong, Juve e Milan boicottino Arabia Saudita

(ANSA) - LONDRA, 26 OTT - Un appello a Juventus e Milan a boicottare l'Arabia Saudita in riposta all'uccisione di Jamal Khashoggi, e a cambiare sede della prossima finale di Supercoppa Italiana in calendario nel Paese del Golfo a gennaio, è stato lanciato in queste ore da attivisti e organizzazioni per i diritti umani fra cui Amnesty International. Nell'appello si accusa Riad di volersi "rifare un'immagine" attraverso lo sport e si sollecitano anche campioni di tennis come Novak Djokovic o Rafa Nadal a disertare esibizioni già previste in terra saudita.