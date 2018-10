Moavero, portare stabilità in Libia per noi è imperativo

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - La conferenza sulla Libia "si inserisce in un processo che ha come obiettivo portare sicurezza e stabilità" nel Paese che "per noi è un imperativo al quale non possiamo sottrarci". Lo ha detto il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un'intervista a SkY Tg24. "Questa è una conferenza per la Libia e non per discutere della Libia", ha aggiunto.