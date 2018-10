Musei: Pisa, Palazzo Blu 'tinge' Torre per suo decennale

(ANSA) - PISA, 26 OTT - La Torre pendente, il ponte di Mezzo, le Logge di Banchi e il museo Palazzo blu, a Pisa, colorati di blu, grazie a una speciale illuminazione, per celebrare il decennale del sito museale pisano. Nell'occasione, spiega una nota, è stata presentata dal presidente della Fondazione Palazzo Blu, Cosimo Bracci Torsi, una pubblicazione che raccoglie storie e immagini delle tante iniziative e mostre svolte nel museo in questi dieci anni. A intervenire anche il presidente della Fondazione Pisa, Claudio Pugelli e il sindaco Michele Conti. A seguire un dibattito tra il critico d'arte Philippe Daverio e il direttore della Pinacoteca di Brera James Bradburne, attraverso un focus sulle funzioni dei musei, come luoghi di identità collettiva, educazione e riconoscimento.(ANSA).