(ANSA) - NEW YORK, 26 OTT - Cesar Sayoc, l'Unabomber fermato per aver inviato pacchi bomba a esponenti democratici, è un ex spogliarellista ossessionato dal fitness, che aveva come sogno nel cassetto quello di diventare lottatore professionista. Lo riportano i media americani citando alcune fonti, secondo le quali Sayoc aveva anche problemi con l'uso di steroidi.