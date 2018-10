Gaza, Israele attacca siti terroristici

(ANSA) - TEL AVIV, 27 OTT - Nottata di grande tensione al confine fra Gaza ed Israele. Dalla Striscia, ha riferito il portavoce militare sono stati lanciati verso localita' israeliane oltre 30 razzi. Dieci sono stati intercettati dai sistemi di difesa Iron Dome, mentre gli altri sono caduti in zone aperte. Due sono esplosi all'interno della Striscia. Da parte sua, ha proseguito il portavoce militare, la aviazione militare ha condotto un attacco ''su vasta scala'' nella Striscia e ha colpito ''80 siti terroristici''. In Israele si ha notizia di due feriti (caduti mentre raggiungevano i rifugi) e di alcune persone in stato di choc. Per tutta la nottata decine di migliaia di israeliani sono stati costretti a restare nei rifugi. In mattinata le sirene hanno ripreso a suonare nella cittadina di Sderot, che conta 25 mila abitanti.