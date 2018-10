Due mln e mezzo articoli Halloween sequestrati da Gdf Siena

(ANSA) - FIRENZE, 27 OTT - Articoli potenzialmente pericolosi per i bambini e contraffatti per oltre due milioni e mezzo di pezzi in alcuni magazzini e negozi di Siena e Rimini. E' il risultato del maxi sequestro realizzato dal comando provinciale della guardia di finanza di Siena al termine dell'operazione 'Trick or treat' in vista di Halloween. Tra i materiali sequestrati maschere, giocattoli, costumi, lanterne, scheletri, trucchi destinati per lo più ai bambini e commercializzati sul territorio nazionale privi del contenuto minimo di informazioni, senza indicazioni sulla sicurezza dei giocattoli e della regolare marcatura CE. Un'attività di controllo che ha riguardato in un primo momento gli esercizi commerciali della provincia di Siena, per poi essere estesa a Rimini dove sono stati individuati un altro punto vendita ed un magazzino adibito a deposito. I controlli sono poi stati estesi anche all'appartamento del titolare della ditta. L'uomo è stato segnalato all'autorità giudiziaria per frode nell'esercizio del commercio mentre tutti gli esercenti trovati in possesso del materiale sequestrato sono stati segnalati alla Camera di Commercio per le relative contestazioni amministrative.(ANSA).