(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 OTT - La Jihad islamica ha annunciato che è stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco con Israele, a seguito di un intervento dell'Egitto. "Informiamo gli egiziani - ha detto la Jihad, riferita dai media israeliani - che rispetteremo il cessate il fuoco fin quando lo rispetterà Israele". Non ci sono immediati commenti in Israele. L'aviazione dello stato ebraico ha annunciato di aver "colpito questa mattina 8 siti del terrore della Jihad" nella Striscia dopo i cinque razzi lanciati questa mattina, di cui 4 intercettati dall'Iron Dome.