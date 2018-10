Tav: Chiamparino, il no di Torino è una bestemmia

(ANSA) - VERBANIA, 27 OTT - "Che la Città di Torino, uno dei due poli della connessione con Lione, dica no al collegamento con la Francia mi sembra una bestemmia. Mi auguro che l'ordine del giorno contro la Tav venga respinto o non sia messo al voto". Così il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, a margine del convegno 'Passaggio a Nord Ovest, oggi a Verbania. "Trovo assurdo - aggiunge - che si voti in Consiglio comunale un odg di quella importanza senza chi rappresenta la Città ai massimi livelli", ovvero la sindaca Chiara Appendino. "Mi auguro che il governo, visto che ha dato il via libera alla cosiddetta Tap in Puglia, per rifarsi con i propri elettori non metta sul piatto come agnello sacrificale il no alla Torino-Lione e a altre grandi opere che interessano il Nord", conclude Chiamparino.