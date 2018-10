Ira No Tap contro M5S, strappate tessere elettorali

(ANSA) - MELENDUGNO (LECCE), 27 OTT - In video postati sui social e diffusi in chat dai No Tap si vedono alcuni attivisti che strappano le tessere elettorali. In questo modo protestano contro la decisione del premier Giuseppe Conte che ieri ha dato il via libera alla costruzione del gasdotto Tap che approderà su una spiaggia di San Foca di Melendugno. Gli attivisti diffondo anche fotografie di tessere elettorali ridotte in brandelli e lanciate per aria come se fossero coriandoli. 'Non avrete più il nostro voto!, scrive una donna riferendosi al M5S. In un video postato su Facebook una donna che indossa una felpa 'No Tap' strappa la tessera elettorale e scrive: "Sig.Conte lei non può decidere per noi! Non avrete più il nostro voto!". In un altro video è un altro attivista che indossa la stessa felpa a strappare il documento elettorale lanciando i brandelli in aria.