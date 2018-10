Pittsburg, uomo armato spara nella sinagoga. Almeno 7 morti

Un uomo armato ha aperto il fuoco nella sinagoga di Pittsburgh tree of Life. A riferirlo è l'emittente radio Dkda, segnalando che il numero delle vittime sarebbe di almeno sette persone. Ad aprire il fuocosarebbe stato un uomo bianco di corporatura robusta. Queste le prime indicazioni. L'uomo ha sparato anche contro gli agenti quando sono arrivati, costringendoli a ripararsi dietro le loro automobili. La polizia ha ordinato agli abitanti del quartiere di restare in casa. La sinagoga era piena di fedeli per il servizio religioso del sabato. Le forze dell'ordine hanno riferito di aver ricevuto molte richieste di aiuto da persone barricate all'interno. Secondo l'inviata dell'emittente radio Dkka, l'uomo ha urlato insulti e ingiurie. Agli agenti delle forze speciali avrebbe urlato: «Tutti questi ebrei devono morire».