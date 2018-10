Brexit:1 mln firme per campagna Independent nuovo referendum

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - La campagna dell'Independent per un referendum bis sulla Brexit ha raggiunto la soglia del milione di firme solo tre mesi dopo l'avvio dell'iniziativa: lo riporta oggi lo stesso quotidiano britannico. Il giornale aveva lanciato la campagna il 25 luglio scorso spiegando in un editoriale che il referendum del 2016 "ha dato la sovranità al popolo britannico, ora il popolo ha diritto di avere l'ultima parola", anche sull'esito del negoziato con Bruxelles sul divorzio dall'Ue. L'idea di un secondo referendum viene ancora esclusa dal governo ma le probabilità che la May raggiunga un accordo con Bruxelles che possa essere approvato dal Parlamento sono sempre più basse e nel Paese cresce la protesta. Solo la settimana scorsa circa 700.000 persone sono scese in piazza a Londra per chiedere il cosiddetto 'Voto del Popolo' e aderire alla 'Marcia per il Futuro' organizzata dall'Independent.