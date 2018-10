Germania: al via voto in Assia

(ANSA) - BERLINO, 28 OTT - Gli elettori dell'Assia sono chiamati oggi alle urne per un voto ritenuto molto importante per il futuro della Grosse Koalition. Nel complesso, in un Land di 6,2 milioni di persone 4,4 milioni hanno il diritto di voto: la chiusura delle urne è prevista per le 18:00 e sarà seguita dagli exit poll, mentre per i risultati finali si dovrà aspettare fino a notte inoltrata o alle prime ore di lunedì. La Cdu di Angela Merkel difende la sua presa sul Land che dura ormai da 19 anni. Secondo i sondaggi più recenti al partito della cancelliera dovrebbe andare il 28% contro il 21% della Spd, entrambi in calo rispetto al 38,3 e al 30,7 del 2013. E' previsto un forte aumento invece per i Verdi con il 22% contro l'11,1% di cinque anni fa.