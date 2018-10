14enne morta per malore a scuola, procura dispone autopsia

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Si svolgerà martedì l'autopsia sul corpo di Vittoria Baruffi, studente di 14 anni del liceo Virgilio di Mantova morta venerdì per un improvviso malore durante l'ora di educazione fisica. Non è stata aperta un'indagine, ma la Procura mantovana vuole fare chiarezza sull'improvviso decesso della ragazza che, secondo quanto riferito dai genitori, non aveva malformazioni o patologie cardiache. Vittoria viveva a Belforte, una frazione del Comune di Gazzuolo (Mantova) dove la ricordano tutti dato che partecipava come volontaria a molte iniziative, dall'oratorio alla biblioteca.