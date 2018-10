(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Sono in corso indagini anche sulla rete di pusher che riforniva gli immigrati coinvolti nella morte di Desiree Mariottini. Gli investigatori stanno effettuando verifiche per stabilire da dove arrivava la droga. Non è escluso che ci possa essere anche qualche italiano nella rete che approvvigionava i pusher del palazzo di via dei Lucani. Come quello, ora ricercato dagli inquirenti, che potrebbe, secondo alcuni testimoni, aver ceduto parte della droga ai 4 pusher ora accusati di aver stuprato ed ucciso la giovane nel palazzo abbandonato a San Lorenzo.