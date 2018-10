(ANSA) - GIACARTA, 29 OTT - La compagnia indonesiana Lion Air ha detto oggi di aver perso i contatti con un aereo passeggeri partito da Giacarta verso un'isola al largo di Sumatra. Il Boeing 737-800 era decollato alle 6:20 circa ora locale (00:20 in Italia). Abbiamo "perso i contatti" e "la posizione" del velivolo "non può essere accertata", ha fatto sapere Danang Mandala Prihantoro, portavoce di Lion Air. Nel 2013 uno dei Boeing della compagnia ha mancato la pista atterrando sull'isola di Bali, schiantandosi in mare senza però causare vittime tra le 108 persone a bordo.