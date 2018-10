Maltempo: forte grandinata ad Alghero, danni alle auto

(ANSA) - SASSARI, 29 OTT - Tempeste di fulmini, nella notte a Cagliari e all'alba a Sassari, una forte grandinata ad Alghero e un fiumiciattolo esondato a Fonni, nel Nuorese, dove la situazione è critica in alcune parti del paese. Il maltempo è arrivato in Sardegna con piogge, temporali e chicchi di grandine del diametro di una palla da tennis che hanno provocato alcuni danni alle auto in sosta. "Al momento stiamo valutando i danni, ma pare che ci siano solo vetri rotti e auto danneggiate: nessuna infrastruttura pubblica sembra abbia risentito della grandinata - dice all'ANSA il sindaco di Alghero, Mario Bruno - sono stati 15 minuti, dalle 7.15 alle 7.30, di apprensione.