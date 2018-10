Maltempo: statale Oristano-Bosa chiusa per crollo albero

(ANSA) - ORISTANO, 29 OTT - La strada statale 292 "Nord occidentale sarda", che collega Oristano a Bosa, è chiusa al traffico da alcune ore nel tratto tra Massama e Nuraxinieddu per il crollo di un albero che ha ostruito entrambe le corsie di marcia. Il tratto interessato è quello del cantiere per la riqualificazione dell'ingresso Nord di Oristano dalla statale 131 "Carlo Felice". Crolli di alberi sulle strade a causa del maltempo che imperversa da stamattina sull'Oristanese sono stati segnalati anche a Cabras e Donigala. La bufera di vento ha danneggiato anche la copertura di un chiosco bar sulla spiaggia di Torregrande e di una serra a Riola Sardo. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per allagamenti a Oristano e a Ghilarza. Danni sono stati segnalati anche nel Montiferru tra Cuglieri, Santulussurgiu e Macomer.