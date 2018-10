Rettore PoliMi, ministri e governi troppo spesso assenti

(ANSA) - MILANO, 29 OTT - "Troppo spesso si percepisce l'assenza delle istituzioni centrali: governi e ministeri abbiano il coraggio di scegliere". È l'appello lanciato dal rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, in un passaggio del suo discorso per l'inaugurazione del nuovo anno accademico dove è da poco arrivato anche il presidente della Camera Roberto Fico. "Dobbiamo avere il coraggio di superare il consenso immediato. Un coraggio impopolare, ma necessario, che potrebbe rilanciare l'intero sistema", ha detto Resta. "Dobbiamo ricordare che spesso la popolarità è indice di scelte semplici. Mentre le scelte impopolari e difficili sono le più coraggiose e lungimiranti", ha osservato il rettore, precisando che "questo non è uno sfogo, ma un invito alle realtà ministeriali a disegnare progetti ambiziosi, a giocare con noi una partita nella quale ci interessa vincere, non perdere con onore". (ANSA).