(ANSA) - BERLINO, 29 OTT - Angela Merkel ha annunciato l'uscita dal Bundestag dopo la fine della legislatura in corso. Lo scrive la Dpa, citando fonti vicine al partito. In questo modo sarebbe escluso un nuovo cancellierato. Sempre secondo la Dpa, che cita fonti informate, Angela Merkel ha escluso anche di assumere in futuro ruoli in Europa.