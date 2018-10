Fascismo: Forza Nuova sospende militante con maglietta choc

(ANSA) - BOLOGNA, 29 OTT - Sospensione a tempo indeterminato da Forza Nuova, per Selene Ticchi D'Urso la donna che ieri, durante la commemorazione della 'Marcia su Roma' a Predappio ha indossato una maglia nera con la scritta 'Auschwitzland'. Lo annuncia, in una nota, la sezione bolognese del movimento di destra. "La tesserata Selene Ticchi D'Urso - si legge - è già stata sospesa, con effetto immediato e a tempo indeterminato, da ogni attività del movimento politico Forza Nuova". Con questo provvedimento, prosegue la nota, "Forza Nuova prende decisamente le distanze da quanto mostrato dalla signora e diffida la D'Urso dal rilasciare qualsiasi dichiarazione a nome e per conto del movimento stesso, il quale - conclude - nulla ha a che vedere con le espressioni da lei adottate e con quanto la stessa ha dichiarato, ed eventualmente potrà dichiarare, alla stampa".