Merkel annuncia il ritiro dalla politica dal 2021

(ANSA) - BERLINO, 29 OTT - "Come cancelliera ho la responsabilità di tutto, per quello che riesce e per quello che non riesce. E' giunto il momento di aprire un nuovo capitolo: non mi ricandiderò come presidente della Cdu, questo quarto mandato è l'ultimo come cancelliera, non mi ricandiderò al Bundestag nel 2021 e non voglio altri incarichi politici". Lo ha detto la cancelliera Angela Merkel parlando a Berlino dopo la doppia sconfitta elettorale in Assia e in Baviera. "Come cancelliera e presidente mi assumo la responsabilità" della situazione" - ha aggiunto - . "È chiaro che così non si può andare avanti. L'immagine del governo è inaccettabile". Anche se il governo attuale cadesse, per il ritiro della Spd, Angela Merkel non si ricandiderebbe: "questo l'ho escluso", ha confermato. "Per me si tratta di aprire una strada verso il futuro", ha spiegato, affermando di aver riflettuto molto su come favorire una successione nella Cdu. Merkel ha anche sottolineato di voler "lasciare i propri incarichi con dignità, così come li ho svolti".