(ANSA) - WASHINGTON, 29 OTT - Donald Trump sta moltiplicando gli sforzi per tirare la volata ai repubblicani nelle elezioni di Midterm, il 6 novembre prossimo. Nello sprint finale prevede di tenere almeno dieci comizi, di cui due nel fine settimana, venerdi' in West Viginia e sabato in Florida, come ha riferito il suo comitato elettorale.