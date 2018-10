Brasile: Ue, ci aspettiamo che continui partnership

(ANSA) - BRUXELLES, 29 OTT - L'Ue "si aspetta di continuare la partnership" con il Brasile dopo l'elezione di Bolsonaro, e "rispetta la scelta democratica fatta dal popolo brasiliano". Così una portavoce della Commissione Ue, confermando che "come da prassi", il presidente Jean-Claude Juncker e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk invieranno una lettera di congratulazioni al neo eletto presidente brasiliano di estrema destra. "Ci aspettiamo di rafforzare la partnership col nuovo governo" anche in vista dei negoziati per l'accordo commerciale con il Mercosur, ha aggiunto la portavoce. Questi procedono molto lentamente, dopo l'ultimo round tenutosi a settembre e nessun nuovo incontro previsto per il momento.