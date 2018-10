(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Il regalo è in arrivo! Grazie per il supporto, la destra diventa più forte". Così su twitter, Eduardo Bolsonaro, figlio del nuovo presidente del Brasile e deputato federale, risponde al tweet del ministro dell'Interno Matteo Salvini che si era complimentato per la vittoria del Bolsonaro. Salvini chiedeva anche al Brasile di rimandare in Italia l'ex terrorista Cesare Battisti.