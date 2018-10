Grandi opere, Giorgetti: "Se devono essere fatte si fanno"

(ANSA) - MORBEGNO (SONDRIO), 29 OTT - "Le decisioni implicano anche delle polemiche. Sicuramente anche la realizzazione in Valtellina di questa importante opera viabilistica non ha trovato tutti d'accordo, ma bisogna andare avanti. C'è senso di responsabilità nel Governo, le cose che devono essere fatte si fanno. Facciamo molte cose giuste": è quanto ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, a margine dell'inaugurazione della nuova tangenziale di Morbegno (Sondrio), parlando delle grandi opere in risposta a una domanda sulle polemiche in Puglia contro la Tap.