Vittima italiana dell'incidente aereo è un 26enne di Massa

(ANSA) - GIACARTA, 29 OTT - Il sito web indonesiano Kamparan ha pubblicato la lista con i nomi dei passeggeri dell'aereo della Lion Air caduto in mare poco dopo il decollo da Giacarta e, fra di loro, c'è un italiano, notizia confermata anche dal presidente della compagnia aerea e poi dalla Farnesina. Si tratta di Andrea Manfredi, 26enne di Massa con un passato da ciclista. Nel 2013 ha gareggiato con la Ceramica Flaminia mentre nel biennio seguente ha militato tra i professionisti con la Bardiani CSF, prima di creare l'azienda Sportek. Il profilo Instagram, sul quale gli amici stanno scrivendo messaggi di cordoglio, rivela che il giovane si trovava proprio ieri a Giacarta. Nella lista c'erano anche un bambino e due neonati. Sull'aereo, un Boeing 737 MAX 8, c'erano 181 passeggeri, sei membri dell'equipaggio e due piloti. Uno dei piloti era di nazionalità indiana, l'unico altro straniero a bordo oltre all' italiano. Finora sono stati recuperati i resti di alcune vittime e le ricerche proseguiranno per almeno una settimana.