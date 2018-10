(ANSA) - AOSTA, 29 OTT - A causa della neve in quota viene chiuso il Colle del Piccolo San Bernardo (2.188 metri), al confine tra Valle d'Aosta e Savoia (Francia). Lo stop scatterà alle 17. La decisione, comunica l'Anas, è "in accordo con le autorità francesi, in considerazione del peggioramento previsto delle condizioni meteo, con possibili nevicate a partire dai 1.500 metri". Il collegamento con la Francia è assicurato, in alta Valle d'Aosta, dal traforo del Monte Bianco. Il Colle del Gran San Bernardo, al confine con la Svizzera, è chiuso invece già dal 15 ottobre e riaprirà dopo la stagione invernale.(ANSA).