Maltempo: Venezia, anche Polizia aiuta turisti in difficoltà

(ANSA) - VENEZIA, 29 OTT - Anche gli agenti della Questura di Venezia si sono mobilitati nel pomeriggio in occasione del picco di acqua alta, in appoggio alla Polizia locale e alla Protezione civile, soprattutto per aiutare i turisti che non volevano rinunciare a visitare il centro cittadino. Due volanti della Polizia hanno operato in particolare tra piazza San Marco e Rialto. Lungo la Riva dei Giardinetti alcuni visitatori, tra cui anche bambini, sono rimasti bloccati dalla marea mentre il Comune vietava l'ingresso nella piazza. Gli agenti si sono caricati i più piccoli in spalla e li hanno così riportati verso i varchi di uscita. (ANSA).