Trump a carovana, è invasione, esercito vi aspetta

(ANSA) - WASHINGTON, 29 OTT - "Questa e' una invasione del nostro Paese e il nostro esercito vi sta aspettando!": lo ha twittato Donald Trump rivolgendosi alla carovana di migranti centro americani in marcia dal Messico verso i confini Usa. Trump insiste che "molti membri di gang e molte persone assai cattive sono mescolate alla carovana". "Per favore, tornate indietro, non sarete ammessi negli Stati Uniti senza un processo legale", aggiunge.