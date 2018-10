Maltempo: crollato pezzo diga del porto turistico di Rapallo

(ANSA) - GENOVA, 29 OTT - Un pezzo della diga del porto turistico Carlo Riva di Rapallo ha ceduto a causa della violenta mareggiata che ha colpito la costa del levante ligure. La diga era già stata danneggiata da un colpo di mare diversi anni fa ed era stata sottoposta a lavori per rinforzare la struttura. Al momento non si segnalano feriti. Nel porto Carlo Riva di Rapallo molti addetti sono al lavoro per cercare di mettere in sicurezza le numerose imbarcazioni che a causa del crollo di un pezzo della diga sono ora a rischio per le ondate che entrano nella breccia. La situazione è caotica a causa della forza della mareggiata. Nel resto della cittadina ci sono gravi danni alla passeggiata a mare, travolta dai marosi, dove ci sono 40 centimetri di acqua, e a diverse attività commerciali situate sul fronte mare e nei carrugi del centro storico. E' emergenza anche nella vicina S.Margherita Ligure dove a causa delle onde è a rischio la circolazione lungo la strada statale per Portofino. Al momento possono transitare solo i residenti.