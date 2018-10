Salvini, ragionerò con Meloni di europee e Roma

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - "Sono contento di aver fatto con Giorgia Meloni la corsa alle comunali di Roma: l'altra volta eravamo soli contro il mondo e soprattutto per merito di Giorgia siamo arrivati a tanto così dal vincere. Col senno di poi anche i romani avrebbero preferito che andasse in maniera diversa: troviamoci per ragionare di Europa, visto che arriva, e anche di Roma". Lo dice Matteo Salvini in un'intervista a Night Tabloid, registrata nei giorni scorsi, che andrà in onda questa sera. "Dobbiamo vederci presto", aggiunge.