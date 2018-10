Usa, 56enne giustiziato in South Dakota

(ANSA) - SIOUX FALLS (USA), 30 OTT - Un detenuto del South Dakota che sette anni fa aveva ucciso un agente penitenziario di 63 anni durante un tentativo di evasione è stato messo a morte ieri sera, prima esecuzione dello stato dal 2012. Rodney Berget, 56 anni, ha ricevuto l'iniezione letale per l'uccisione nel 2011 di Ronald 'RJ' Johnson, picchiato con un tubo e soffocato con una busta di plastica nel penitenziario statale di Sioux Falls. L'esecuzione di Berget è la quarta da quando nello stato è stata ripristinata la pena di morte, nel 1979. Inizialmente doveva essere eseguita nel primo pomeriggio, ma è stata ritardata per consentire alla Corte suprema degli Stati Uniti di esaminare un ricorso dell'ultimo minuto per bloccarla.