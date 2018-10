Maltempo: vento lo getta sugli scogli, muore surfista

(ANSA) - RIMINI, 30 OTT - Un 63enne di San Giovanni in Marignano (Rimini) è morto ieri pomeriggio in mare per un incidente durante un'uscita in kitesurf. Secondo quanto ricostruito, era in mare a Cattolica e a causa delle fortissime raffiche di vento, è stato scagliato sulla scogliera. Per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima si chiamava Mario Deriu e, secondo quanto riporta la stampa locale, era una persona molto esperta. Sarebbe entrato in acqua mentre altri surfisti erano a riva. Secondo i testimoni ad un certo punto si sarebbe accorto che non c'erano le condizioni, ma, mentre stava rientrando, una violenta folata l'ha sollevato dall'acqua e l'ha gettato contro gli scogli. I compagni sono riusciti in fretta a recuperarlo. I soccorsi però si sono rivelati inutili.