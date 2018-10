Maltempo: paesi ancora isolati in Valtellina

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Alcuni paesi in provincia di Sondrio sono rimasti isolati per smottamenti ed esondazioni dovuti il maltempo: si tratta di Torre Santa Maria, Piantedo e Santa Caterina Valfurva. Anche altri i centri abitati rimasti privi di collegamenti per cadute di sassi e detriti sull'asfalto: Arigna e Buglio in Monte con 800 persone che attendono la riapertura dell'unica via che consente di raggiungere il fondovalle. Poi ci sono i 180 isolati (fra turisti e lavoratori stagionali) al passo dello Stelvio, per le fitte nevicate che hanno bloccato il valico alpino. Nel Varesotto , nel comune di Maccagno con Pino e Veddasca, la frazione di Lozzo è rimasta isolata per alcune ore, a causa di diverse piante che sono cadute sulla strada, e i pompieri hanno lavorato per ore per riaprire la strada di accesso. Oltre cento interventi nella notte per i vigili del fuoco milanesi, alle prese con cavi tranciati e alberi caduti per il forte vento e la pioggia scrosciante. La zona più colpita quella verso Vimercate.