Turchia: 'legami Gulen', 69 mandati d'arresto

(ANSA) - ISTANBUL, 30 OTT - Nuova operazione in Turchia contro sospetti infiltrati nelle forze di sicurezza della presunta rete golpista di Fethullah Gulen. La procura di Ankara ha emesso stamani 40 mandati di cattura nei confronti di militari, 21 dei quali tuttora in servizio, che sono ricercati in 21 province. I magistrati dello stesso ufficio hanno emesso inoltre 29 mandati contro sospetti accusati di aver truccato gli esami di accesso alle forze di polizia nel 2011, per favorire l'ingresso di 'gulenisti'. Blitz per cercare di arrestarli sono in corso in 7 province. Lo riporta Anadolu.