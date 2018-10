Maltempo: Verona, in atto piena fiume Adige

(ANSA) - VERONA, 30 OTT - E' salito ulteriormente di alcuni centimetri e sfiora ora i due metri la piena del fiume Adige a Verona. Lo comunica il comandante della polizia municipale Luigi Altamura sottolineando che tutti ponti della città sono sorvegliati dagli uomini della Protezione civile. Nel corso di una riunione in Prefettura che si è svolta stamane è stato deciso di limitare l'accesso all'Ospedale Borgo Trento esclusivamente al Piazzale Stefani perché il secondo ingresso è a rischio allagamento. Si è stabilito inoltre di chiudere i giardini Bosco Buri già allegati da stamane. L'appello che arriva da Verona è che gli amministratori del Trentino aprano al massimo la galleria Adige-Garda per far defluire parte della portata del fiume nel lago. A Venezia marea regredisce a 110 centimetri di altezza su medio mare. A Cortina 'liberato' torrente Bigontina.