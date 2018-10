Sicurezza: Sala, chiedo a Salvini presidio costante Rogoredo

(ANSA) - MILANO, 30 OTT - Il boschetto della droga di Rogoredo "c'è e oggi il problema è che la droga costa poco: l'aiuto che chiedo a Salvini è quello di avere un presidio costante". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Oggi la Polizia fa un giro e sta un'ora, spariscono tutti ma se non ci sono 40 uomini in più che possono stare lì se ne vanno e poi tornano - ha aggiunto -. Con Salvini io ci parlo, lo conosco da tanti anni. Gli sto dicendo di trovare delle formule per collaborare in modo concreto su aree particolari". "Noi abbiamo il tristemente famoso boschetto di Rogoredo - ha concluso - gli ho parlato anche di questo e da parte sua c'è disponibilità. Dimostriamo che al di là delle differenze bisogna e si può lavorare insieme".