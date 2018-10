Germania:infermiere killer ammette omicidi al processo

(ANSA) - BERLINO, 30 OTT - L'infermiere Niels Hoegel ha ammesso di aver commesso gli omicidi di cui risponde al processo iniziato oggi a Oldenburg, in Germania. L'uomo è accusato di aver ucciso 100 pazienti, somministrando loro medicine, poi rivelatesi fatali, con l'obiettivo dichiarato di rianimarli e mettersi in mostra fra i colleghi. I fatti sono avvenuti in due cliniche di Oldenburg e Delmenhorst. L'intenzione di Niels Hoegel sarebbe stata quella di creare problemi nei pazienti, per poi rianimarli, e prendersi il merito di averli salvati. Per la Procura avrebbe agito "per noia" e allo scopo di mettersi in luce fra i suoi colleghi. Le sue vittime avevano fra i 34 e i 96 anni, e gli omicidi sono avvenuti fra il 2000 e il 2005. Il processo è iniziato con un minuto di silenzio dedicato alle vittime. E sono 120 le persone che si sono costituite parte civile, per sapere cosa sia accaduto ai loro parenti. Hoegen ha ammesso i delitti, almeno quelli che ha affermato di ricordare.