Maltempo: pescatore muore affogato in lago di Levico

(ANSA) - TRENTO, 30 OTT - Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato questa mattina dal lago di Levico, in Trentino. Si tratta di un pescatore che ieri pomeriggio aveva fatto un sopralluogo sulle rive del lago per verificare le condizioni della sua barca ormeggiata. Dopo l'allarme lanciato dai parenti la scorsa notte, sono partite le ricerche da parte dal nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco. Stamane il ritrovamento. E' probabile che l'uomo sia caduto nelle acque del lago mentre erano in corso forti raffiche di vento.