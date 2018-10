Atac:Pd dice ok a referendum liberalizzazione

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Oltre 3500 iscritti al Pd di Roma hanno partecipato al "primo referendum interno della storia del Pd" per scegliere direttamente la posizione ufficiale del partito al referendum dell'11 novembre per la liberalizzazione del trasporto pubblico locale promosso dai Radicali. Lo annuncia il Pd. "Il referendum tra gli iscritti si è svolto in tutti i circoli della cittá dal 19 al 28 ottobre e ha visto una netta affermazione del Sì in tutti e 3 i quesiti proposti". Il segretario dei Radicali Riccardo Magi: "puntiamo al quorum, poi potrei anche candidarmi a sindaco".