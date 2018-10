Desiree: tanti giovani ai funerali, per strada palloncini

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Tantissimi giovani e famiglie oggi a Cisterna di Latina per i funerali di Desiree Mariottini, la 16enne stuprata e trovata morta in un capannone nel quartiere di San Lorenzo a Roma. Davanti alla chiesa di San Valentino a Cisterna di Latina, nel quartiere dove abitava Desiree, ci sono diverse centinaia di persone. In strada, legati ai cartelli e ai pali della luce, ci sono palloncini rosa e bianchi e sul sagrato della chiesa tra le tante corone di fiori anche quella della Regione Lazio. Nel giorno del lutto cittadino per la morte di Desirée, l'Assemblea capitolina si è aperta con un minuto di silenzio per la sedicenne di Cisterna di Latina.