Usa: in oltre 1000 protesteranno contro Trump a Pittsburgh

(ANSA) - WASHINGTON, 30 OTT - Oltre 1000 persone finora hanno firmato aderendo ad una protesta in coincidenza con l'arrivo del presidente Donald Trump e della first lady Melania a Pittsburgh per incontrare le vittime della sparatoria in sinagoga ad opera di un suprematista bianco. Lo scrive il Washington Post. Gli autori della contestazione dichiarano che Trump "non è benvenuto nella nostra città e nel nostro Paese", facendo riferimento alla sua retorica incendiaria.