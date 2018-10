Merkel: 'il ritiro non mi indebolisce'

(ANSA) - BERLINO, 30 OTT - "La mia posizione sul piano internazionale non è cambiata e ora avrò più tempo per concentrarmi sul mio ruolo di cancelliera": lo ha detto Angela Merkel, all'indomani del suo annuncio di voler rinunciare alla guida della Cdu. La cancelliera tedesca ha parlato a margine di un incontro con il presidente egiziano Abd al-Fattah al-Sisi, rispondendo a una domanda se la sua posizione nelle trattative internazionali sarà più debole dopo la decisione di non ricandidarsi per il ruolo nel partito.