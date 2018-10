Tav: Foietta, voto Torino atto politico, nessun effetto

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - L'ordine del giorno approvato dal consiglio comunale di Torino "è solo un atto politico, non ha nessun effetto sul percorso autorizzativo che è già concluso". Così Paolo Foietta, commissario straordinario di governo e presidente dell'Osservatorio per la Torino-Lione. "E' un documento, legittimo, che ha lo stesso valore di una mozione sulla pace in Palestina o sui migranti in Messico. Ma nessuna efficacia, su un'opera che riguarda il tratto compreso tra Bussoleno e la francese Saint-Jean-de Maurienne". "Il ministro Toninelli straparla quando dice che Macron ha escluso la Tav dalle priorità. Per la Francia l'opera è in corso e non c'è nulla da valutare. L'unica discussione riguarda il finanziamento delle tratte d'accesso, all'esame del Parlamento nella legge Mobilitès", aggiunge Foietta: "In Francia l'unica discussione è su quello, come finanziare le tratte d'accesso da Lione alla tratta transnazionale da Bussoleno a St Jean de Maurienne", spiega.(ANSA).