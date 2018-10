Battisti: Moavero, da Brasile segnale positivo

(ANSA) - BOLOGNA, 30 OTT - "Se una delle decisioni che potrà essere presa dal governo brasiliano sarà di dare l'estradizione che da anni il nostro Paese ha chiesto per una persona condannata a più ergastoli per omicidi di sangue, questo credo che sia un segnale positivo per la giustizia e un segnale doveroso nei confronti del dolore delle vittime che, non dimentichiamo, di fronte a fatti di sangue come questo, è sempre vivo al di là del perdono e del tempo che passa". Così il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi riguardo alle intenzioni del presidente eletto Jair Bolsonaro di estradare Cesare Battisti.