Usa: primi funerali a Pittsburgh, visita Trump fra tensioni

(ANSA) - WASHINGTON, 30 OTT - Primi funerali oggi a Pittsburgh dopo la sparatoria nella sinagoga locale ad opera di un suprematista bianco, che ha ucciso 11 persone prima di essere arrestato. Il sindaco della città William Peduto aveva chiesto a Donald Trump di posticipare la sua visita per concentrare l'attenzione della comunità sul dolore delle famiglie e gli sforzi della polizia sulla sicurezza dei funerali, ma il presidente ha deciso di andare lo stesso oggi insieme a Melania, alla figlia Ivanka e al genero Jared Kushner. Il tycoon ha sfidato anche la lettera sottoscritta da 35 mila cittadini che non lo ritengono benvenuto finche' non denuncerà il nazionalismo bianco e non cesserà di attaccare le minoranze. La visita e' prevista nel pomeriggio (la sera in Italia).