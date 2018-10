Brasile: Bolsonaro a tv, 'mi ispiro a Churchill'

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Paragonato da alcuni dei suoi oppositori ad Adolf Hitler, il presidente eletto del Brasile Jair Bolsonaro ha affermato di ispirarsi alla figura di Winston Churchill in una delle prime interviste televisive dopo la vittoria di domenica nelle urne. Come riferisce il Guardian, Bolsonaro, rispondendo alle domande di un intervistatore della Band Tv, ha mostrato una edizione in portoghese delle 'Memorie della Seconda guerra mondiale' di Churchill e ha affermato che il suo governo si ispirerà ai "grandi leader mondiali". Alla domanda su quali lezioni abbia tratto dal premier che guidò la Gran Bretagna durante il conflitto mondiale, il presidente brasiliano eletto ha risposto: "Il patriottismo, l'amore per la patria, il rispetto per la bandiera, qualcosa che si è perso negli ultimi anni qui in Brasile, e il fatto di governare attraverso l'esempio".