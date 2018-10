Khashoggi: Erdogan a Riad, colpevoli non vanno protetti

(ANSA) - ISTANBUL, 30 OTT - "Bisogna risolvere adesso questo" caso dell'omicidio di Jamal Khashoggi. "Non hanno senso le scuse per cercare di proteggere qualcuno". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, tornando a sollecitare Riad a non ostacolare il lavoro degli inquirenti turchi nella ricerca della verità sull'assassinio del giornalista dissidente nel consolato saudita di Istanbul.